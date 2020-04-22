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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Голос Америки: Как COVID-19 повлиял на планету

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – позитивные последствия природе принесла пандемия COVID-19, которая поставила на паузу мировую экономику. Сегодня в мире люди видят как очищается воздух, пока население планеты находится на принудительном карантине.

      Также в выпуске:

      Президент Дональд Трамп объяснил детали указа о временной остановке иммиграции в Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что подпишет документ вскоре. Окончательный текст указа пока все еще в разработке.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
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