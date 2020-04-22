Голос Америки: Как COVID-19 повлиял на планету
В свежем выпуске "Голоса Америки" – позитивные последствия природе принесла пандемия COVID-19, которая поставила на паузу мировую экономику. Сегодня в мире люди видят как очищается воздух, пока население планеты находится на принудительном карантине.
Также в выпуске:
Президент Дональд Трамп объяснил детали указа о временной остановке иммиграции в Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что подпишет документ вскоре. Окончательный текст указа пока все еще в разработке.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:42 Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят и как оформиться онлайн
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Зеленский уверен, что закончит войну на Донбассе до конца каденциисегодня , 17:00
-
Зеленский не исключает увольнения генпрокурора Венедиктовойсегодня , 17:08
-
Скандал из-за вывоза ромов из Ивано-Франковска: полиция открыла уголовное производствосегодня , 21:14
-
В сети сообщили о 600 могилах для жертв коронавируса в Одессе: что об этом говорят одесситысегодня , 20:49
-
Попытка России ослабить санкции провалилась: Украина заблокировала резолюцию на Генассамблее ООНсегодня , 18:55
-
Путин теряет контроль над Северным Кавказом: какая ошибка к этому призвеласегодня , 22:30
Предложения партнеров
Комментарии