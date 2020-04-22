Голос Америки: Як COVID-19 вплинув на планету
У свіжому випуску "Голосу Америки" – позитивні наслідки природі принесла пандемія COVID-19, яка поставила на паузу світову економіку. Сьогодні у світі люди бачать як очищається повітря, поки населення планети перебуває на примусовому карантині.
Також у випуску:
Президент Дональд Трамп пояснив деталі указу про тимчасову зупинку імміграції до Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що підпише документ незабаром. Остаточний текст указу наразі все ще в розробці.
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