Голос Америки. Как Дональд Трамп признался в любви к России

Голос Америки. Как Дональд Трамп признался в любви к РоссииГолос Америки 98 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп сказал: "Я люблю Россию", – во время выступления перед сторонниками в Монтане. Он раскритиковал союзников по ЕС и НАТО и выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи с Владимиром Путиным.
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Эксклюзив о том, как проходит церемония предоставления американского гражданства.
Где президента США будет "встречать" надувной шар-Трамп.
Источник: 24 Канал
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