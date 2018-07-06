Голос Америки. Как Дональд Трамп признался в любви к России

В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп сказал: "Я люблю Россию", – во время выступления перед сторонниками в Монтане. Он раскритиковал союзников по ЕС и НАТО и выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Также в выпуске: Эксклюзив о том, как проходит церемония предоставления американского гражданства. Где президента США будет "встречать" надувной шар-Трамп.