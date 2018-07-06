Голос Америки. Як Дональд Трамп зізнавався у любові до Росії

Голос Америки. Як Дональд Трамп зізнавався у любові до РосіїГолос Америки 183 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп сказав: "Я люблю Росію", – під час виступу перед прихильниками у Монтані. Він розкритикував союзників по ЄС і НАТО і висловив оптимізм щодо майбутньої зустрічі із Володимиром Путіним.
Також у випуску:
Ексклюзив про те, як проходить церемонія надання американського громадянства.
Де президента США "зустрічатиме" надувна куля-Трамп.
Джерело: 24 Канал
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