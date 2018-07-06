Голос Америки. Як Дональд Трамп зізнавався у любові до Росії

У свіжому випуску "Голос Америки" – Дональд Трамп сказав: "Я люблю Росію", – під час виступу перед прихильниками у Монтані. Він розкритикував союзників по ЄС і НАТО і висловив оптимізм щодо майбутньої зустрічі із Володимиром Путіним.

Також у випуску: Ексклюзив про те, як проходить церемонія надання американського громадянства. Де президента США "зустрічатиме" надувна куля-Трамп.