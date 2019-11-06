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      Голос Америки: Как МВФ оценил рост ВВП Украины

      Голос Америки 83 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – МВФ оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3%. В среду были опубликованы регионально-экономические прогнозы. Согласно им экономика развитых стран Европы замедляется.

      Также в выпуске:

      Впервые более чем за 20 лет демократы получили полный контроль над конгрессом Вирджиния.

      На следующей неделе слушания в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа вступают в новую фазу.

      Национальная безопасность США зависит от сотрудничества правительства и технологических гигантов в сфере искусственного интеллекта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины МВФ Голос Америки
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