Голос Америки: Как МВФ оценил рост ВВП Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – МВФ оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3%. В среду были опубликованы регионально-экономические прогнозы. Согласно им экономика развитых стран Европы замедляется.

Также в выпуске: Впервые более чем за 20 лет демократы получили полный контроль над конгрессом Вирджиния. На следующей неделе слушания в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа вступают в новую фазу. Национальная безопасность США зависит от сотрудничества правительства и технологических гигантов в сфере искусственного интеллекта.