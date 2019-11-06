Голос Америки: Как МВФ оценил рост ВВП Украины
В свежем выпуске "Голоса Америки" – МВФ оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3%. В среду были опубликованы регионально-экономические прогнозы. Согласно им экономика развитых стран Европы замедляется.
Также в выпуске:
Впервые более чем за 20 лет демократы получили полный контроль над конгрессом Вирджиния.
На следующей неделе слушания в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа вступают в новую фазу.
Национальная безопасность США зависит от сотрудничества правительства и технологических гигантов в сфере искусственного интеллекта.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Шахтер" вырвал невероятную ничью у "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видеосегодня , 00:02
-
Мотоциклист бросил в автомобиль взрывчатку в Киеве: есть жертвы и пострадавшие – фото и видео6 ноября , 22:59
-
Главные новости 6 ноября: драка Ляшко с Герусом и визит Зеленского в Харьков6 ноября , 22:35
Комментарии