Голос Америки: Як МВФ оцінило зростання ВВП України

У свіжому випуску "Голосу Америки" – МВФ оцінив зростання ВВП України у 2019 році в 3%. У середу були опубліковані регіонально-економічні прогнози. Згідно з ними економіка розвинених країн Європи уповільнюється.

Також у випуску: Вперше більш, ніж за 20 років демократи отримали повний контроль над конгресом Вірджинія. Наступного тижня слухання щодо розслідування імпічменту Дональда Трампа вступає у нову фазу. Національна безпека США залежить від співпраці уряду та технологічних гігантів у сфері штучного інтелекту.