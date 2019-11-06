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      Голос Америки: Як МВФ оцінило зростання ВВП України

      Голос Америки 123 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – МВФ оцінив зростання ВВП України у 2019 році в 3%. У середу були опубліковані регіонально-економічні прогнози. Згідно з ними економіка розвинених країн Європи уповільнюється.

      Також у випуску:

      Вперше більш, ніж за 20 років демократи отримали повний контроль над конгресом Вірджинія.

      Наступного тижня слухання щодо розслідування імпічменту Дональда Трампа вступає у нову фазу.

      Національна безпека США залежить від співпраці уряду та технологічних гігантів у сфері штучного інтелекту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Голос Америки МВФ
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