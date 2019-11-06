Голос Америки: Як МВФ оцінило зростання ВВП України
У свіжому випуску "Голосу Америки" – МВФ оцінив зростання ВВП України у 2019 році в 3%. У середу були опубліковані регіонально-економічні прогнози. Згідно з ними економіка розвинених країн Європи уповільнюється.
Також у випуску:
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