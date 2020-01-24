Голос Америки: Как на Украину влияет скандал с импичментом Трампа
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Сенате продолжается второй день представления доказательств против президента Дональда Трампа в деле импичмента. Однако республиканцы говорят, то что Украина в центре внимания американской политики пока работает на пользу.
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Украина оказалась на 126-м месте из 180 в ежегодном рейтинге индекса восприятия коррупции, опубликованном Transparency International.
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