Голос Америки: Як на Україну впливає скандал з імпічментом Трампа

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Сенаті триває другий день представлення доказів проти президента Дональда Трампа у справі імпічменту. Однак республіканці кажуть, те що Україна в центрі уваги американської політики наразі працює на користь.

Також у випуску: Україна опинилась на 126-му місці з 180 у щорічному рейтингу індексу сприйняття корупції, оприлюдненому Transparency International.