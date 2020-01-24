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      Голос Америки: Як на Україну впливає скандал з імпічментом Трампа

      Голос Америки 65 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – в Сенаті триває другий день представлення доказів проти президента Дональда Трампа у справі імпічменту. Однак республіканці кажуть, те що Україна в центрі уваги американської політики наразі працює на користь.

      Також у випуску:

      Україна опинилась на 126-му місці з 180 у щорічному рейтингу індексу сприйняття корупції, оприлюдненому Transparency International. 

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини політики Новини США Дональд Трамп
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