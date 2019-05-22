Голос Америки: Как нелегалы пересекают границу – демонстрация от пограничной службы США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – как нелегально пересечь границу Мексики и США, как одеваются мигранты, что берут с собой и с какими трудностями сталкиваются – исследовали американские журналисты.

Также в выпуске: Американские конгрессмены обещают продолжать поддерживать Украину, но сначала хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Владимир Зеленский.

Источник: 24 канал