Голос Америки: Як нелегали перетинають кордон – демонстрація від прикордонної служби США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – як нелегально перетнути кордон Мексики і США, як одягаються мігранти, що беруть з собою та з якими труднощами стикаються – дослідили американські журналісти.
Також у випуску:
Американські конгресмени обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але спочатку хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією обере Володимир Зеленський.
Джерело: 24 канал
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