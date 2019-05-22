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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Голос Америки: Як нелегали перетинають кордон – демонстрація від прикордонної служби США

      Голос Америки 135 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – як нелегально перетнути кордон Мексики і США, як одягаються мігранти, що беруть з собою та з якими труднощами стикаються – дослідили американські журналісти.

      Також у випуску:

      Американські конгресмени обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але спочатку хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією обере Володимир Зеленський.

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      Теги: Новини США Голос Америки біженці Мексика
      Джерело: 24 канал
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