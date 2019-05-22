Голос Америки: Як нелегали перетинають кордон – демонстрація від прикордонної служби США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – як нелегально перетнути кордон Мексики і США, як одягаються мігранти, що беруть з собою та з якими труднощами стикаються – дослідили американські журналісти.

Також у випуску: Американські конгресмени обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але спочатку хочуть побачити, яку політику у відносинах з Росією обере Володимир Зеленський.

Джерело: 24 канал