Голос Америки. Как отреагировали американские политики на встречу Трампа и Путина

В свежем выпуске "Голос Америки" – "От негативной до очень негативной" – такова реакция среди американских чиновников и политиков на заявления Трампа в Хельсинки.

Также в выпуске: В США арестовали россиянку по обвинению в шпионаже. Американские СМИ обращают особое внимание на то, что во время пресс-конференции в Хельсинки Трамп не упомянул Украину.