Голос Америки. Как отреагировали американские политики на встречу Трампа и Путина
В свежем выпуске "Голос Америки" – "От негативной до очень негативной" – такова реакция среди американских чиновников и политиков на заявления Трампа в Хельсинки.
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В США арестовали россиянку по обвинению в шпионаже.
Американские СМИ обращают особое внимание на то, что во время пресс-конференции в Хельсинки Трамп не упомянул Украину.
Источник: 24 канал
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