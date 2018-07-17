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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Как отреагировали американские политики на встречу Трампа и Путина

Голос Америки 75 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – "От негативной до очень негативной" – такова реакция среди американских чиновников и политиков на заявления Трампа в Хельсинки.

Также в выпуске:

В США арестовали россиянку по обвинению в шпионаже.

Американские СМИ обращают особое внимание на то, что во время пресс-конференции в Хельсинки Трамп не упомянул Украину.

 

Теги: Украина – Россия Владимир Путин Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Голос Америки
Источник: 24 канал
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