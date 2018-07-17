Голос Америки. Як відреагували американські політики на зустріч Трампа та Путіна
У свіжому випуску "Голос Америки" – "Від негативної до дуже негативної" – такою є реакція серед американських урядовців та політиків на заяви Трампа у Гельсінкі.
Також у випуску:
В США заарештували росіянку за звинуваченнями у шпигунстві.
Американські ЗМІ звертають особливу увагу на те, що під час прес-конференції у Гельсінкі Трамп не згадав Україну.
Джерело: 24 канал
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