Голос Америки. Як відреагували американські політики на зустріч Трампа та Путіна

У свіжому випуску "Голос Америки" – "Від негативної до дуже негативної" – такою є реакція серед американських урядовців та політиків на заяви Трампа у Гельсінкі.

Також у випуску: В США заарештували росіянку за звинуваченнями у шпигунстві. Американські ЗМІ звертають особливу увагу на те, що під час прес-конференції у Гельсінкі Трамп не згадав Україну.