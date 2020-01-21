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      Голос Америки: Как праздновали Щедрый вечер украинцы в США

      Голос Америки 11 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – демонстрировать, сохранять и передавать детям свои традиции – с такой целью украинцы Южной Калифорнии организовали празднование Щедрого вечера. Мероприятие проходило в украинском культурном центре Лос-Анджелеса.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Голос Америки Новости США
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