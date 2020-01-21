Голос Америки: Как праздновали Щедрый вечер украинцы в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – демонстрировать, сохранять и передавать детям свои традиции – с такой целью украинцы Южной Калифорнии организовали празднование Щедрого вечера. Мероприятие проходило в украинском культурном центре Лос-Анджелеса.

Также в выпуске: Белый дом представил стратегию юридической защиты президента Трампа на слушаниях относительно импичмента. Без чрезвычайных ситуаций прошла массовая демонстрация в штате Вирджиния в поддержку права на свободное владение оружием. Соединенные Штаты Америки отмечают день Мартина Лютера Кинга – борца за социальные права и свободы людей.