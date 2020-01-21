Голос Америки: Как праздновали Щедрый вечер украинцы в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – демонстрировать, сохранять и передавать детям свои традиции – с такой целью украинцы Южной Калифорнии организовали празднование Щедрого вечера. Мероприятие проходило в украинском культурном центре Лос-Анджелеса.
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