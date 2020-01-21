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      Голос Америки: Як святкували Щедрий вечір українці у США

      Голос Америки 18 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – демонструвати, зберігати та передавати дітям свої традиції – з такою метою українці Південної Каліфорнії організували святкування Щедрого вечора. Події відбувалася в українському культурному центрі Лос-Анджелесу.

      Також у випуску:

      Білий дім представив стратегію юридичного захисту президента Трампа на слуханнях щодо імпічменту.

      Без надзвичайних ситуацій пройшла масова демонстрація у штаті Вірджинія на підтримку права на вільне володіння зброєю.

      Сполучені Штати Америки відзначають день Мартіна Лютера Кінга – борця за соціальні права та свободи людей.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США
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