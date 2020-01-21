Голос Америки: Як святкували Щедрий вечір українці у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – демонструвати, зберігати та передавати дітям свої традиції – з такою метою українці Південної Каліфорнії організували святкування Щедрого вечора. Події відбувалася в українському культурному центрі Лос-Анджелесу.

Також у випуску: Білий дім представив стратегію юридичного захисту президента Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Без надзвичайних ситуацій пройшла масова демонстрація у штаті Вірджинія на підтримку права на вільне володіння зброєю. Сполучені Штати Америки відзначають день Мартіна Лютера Кінга – борця за соціальні права та свободи людей.