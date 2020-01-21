Голос Америки: Як святкували Щедрий вечір українці у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – демонструвати, зберігати та передавати дітям свої традиції – з такою метою українці Південної Каліфорнії організували святкування Щедрого вечора. Події відбувалася в українському культурному центрі Лос-Анджелесу.
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