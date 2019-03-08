Голос Америки: Как празднуют 8 марта в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в США 8 марта это не повод для праздника, а еще одна возможность напомнить о равноправии между мужчинами и женщинами. Все больше женщин в Америке на своем примере доказывают, что нет такого термина как "неженская профессия".
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Источник: 24 канал
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