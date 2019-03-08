23:21
8 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті.UA: Смішний боєць Зеленський. Мураєв зробив подарунок Вілкулу
      Вєсті.UA
      21:22, сьогодні
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Голос Америки: Як святкують 8 березня у США

      Голос Америки 44 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США 8 березня це не привід для свята, а ще одна можливість нагадати про рівноправ'я між чоловіками та жінкми. Все більше жінок в Америці на свому прикладі доводять, що немає такого терміну як "нежіноча професія".

      Також у випуску:

      Як Дональд Трамп відреагував на вирок Полу Манафорту.

      Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX успішно завершив місію на Міжнародну космічну станцію та вже повернувся на землю.

      blog_ava
      Медведєв знову зганьбився: російський прем'єр забув, як малювати вісімку
      сьогодні
      4595
      Теги: Новини України Голос Америки Новини США 8 березня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      сьогодні , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 502
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      сьогодні , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 1473
      Космічний корабель компанії Маска Crew Dragon приводнився біля США
      сьогодні , 18:58 Космічний корабель компанії Маска Crew Dragon приводнився біля США
      1214
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      сьогодні , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 2878
      Що є краще, ніж перемога на землі ворога і підняття у Москві прапора України, – Антон Нікулін
      сьогодні , 13:00 Що є краще, ніж перемога на землі ворога і підняття у Москві прапора України, – Антон Нікулін
      Станіслав Безушко 1232
      "Голос Америки". ОБСЄ у Маріуполі "зливало" дані позицій сил АТО
       14 травня 2015 , 23:27
      Голос Америки. Заяви Держдепу США щодо конфлікту в Азовському морі
       28 листопада 2018 , 22:53
      Голос Америки. Путін звинуватив Україну в ескалації конфлікту на Донбасі
       14 липня 2016 , 02:12
      Голос Америки. На першому дні саміту НАТО Трамп виступив з різкими заявами
      11 липня 2018 , 23:52
      Голос Америки. Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори США
       26 вересня 2018 , 22:41
      Голос Америки. Мер Нью-Йорка зробив важливу заяву щодо знайденої вибухівки в офісі CNN
       24 жовтня 2018 , 22:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук