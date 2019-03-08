Голос Америки: Як святкують 8 березня у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у США 8 березня це не привід для свята, а ще одна можливість нагадати про рівноправ'я між чоловіками та жінкми. Все більше жінок в Америці на свому прикладі доводять, що немає такого терміну як "нежіноча професія".
Також у випуску:
Як Дональд Трамп відреагував на вирок Полу Манафорту.
Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX успішно завершив місію на Міжнародну космічну станцію та вже повернувся на землю.
Джерело: 24 канал
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