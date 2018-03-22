Голос Америки. Как с последствиями сильных снегопадов борются в Америке

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Вашингтон накрыл циклон, который принес сильные снегопады. В среду, 21 марта, там закрыли школы и федеральные учреждения. Всего в городе выпало до 18 сантиметров снега. И хотя снег шел сутки, сегодня все дороги уже были расчищены.

Также в выпуске: Палата представителей проголосовала за законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2019 год, который содержит 620 миллионов на проекты по поддержке Украины. Однако закон еще должен поддержать Сенат.