Голос Америки. Как с последствиями сильных снегопадов борются в Америке
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Вашингтон накрыл циклон, который принес сильные снегопады. В среду, 21 марта, там закрыли школы и федеральные учреждения. Всего в городе выпало до 18 сантиметров снега. И хотя снег шел сутки, сегодня все дороги уже были расчищены.
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Палата представителей проголосовала за законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2019 год, который содержит 620 миллионов на проекты по поддержке Украины. Однако закон еще должен поддержать Сенат.
Источник: 24 Канал
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