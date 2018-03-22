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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Голос Америки. Как с последствиями сильных снегопадов борются в Америке

Голос Америки 23 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – Вашингтон накрыл циклон, который принес сильные снегопады. В среду, 21 марта, там закрыли школы и федеральные учреждения. Всего в городе выпало до 18 сантиметров снега. И хотя снег шел сутки, сегодня все дороги уже были расчищены.

Также в выпуске:

Палата представителей проголосовала за законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2019 год, который содержит 620 миллионов на проекты по поддержке Украины. Однако закон еще должен поддержать Сенат.

Теги: Новости Украины Новости политики Голос Америки Погода Новости США
Источник: 24 Канал
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