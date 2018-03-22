Голос Америки. Як із наслідками сильних снігопадів борються в Америці

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Вашингтон накрив циклон, який приніс сильні снігопади. В середу, 21 березня, там зачинили школи та федеральні установи. Всього у місті випало до 18 сантиметрів снігу. І хоча сніг йшов добу, сьогодні всі дороги вже були розчищені.

Також у випуску: Палата представників проголосувала за законопроект про бюджетні асигнування на 2019 рік, що містить 620 мільйонів на проекти з підтримки України. Проте закон ще має підтримати Сенат.