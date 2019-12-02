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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Как Трамп отреагировал на интервью Зеленского

      Голос Америки 91 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп прокомментировал интервью Владимира Зеленского в своем твиттере. Он отметил, что украинский президент подтвердил, что не разговаривал с ним в духе "вы мне, а я вам". Президент США также отметил, что это должно положить конец делу об импичменте, которое ведут демократы.

      Также в выпуске:

      По словам аналитиков, европейских лидеров беспокоит, что может сказать или сделать в ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп.

      В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в слушаниях по импичменту 4 декабря.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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