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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Голос Америки: Як Трамп відреагував на інтерв'ю Зеленського

      Голос Америки 567 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп прокоментував інтерв'ю Володимира Зеленського у своєму твіттері. Він наголосив, що український президент підтвердив, що не розмовляв з ним у дусі "ви мені, а я вам". Президент США також зауважив, що це мало б покласти край справі щодо імпічменту, яку ведуть демократи.

      Також у випуску: 

      За словами аналітиків, європейських лідерів непокоїть, що може сказати чи зробити у ході саміту НАТО президент США Дональд Трамп.

      У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп та його адвокати не братимуть участі у слуханнях щодо імпічменту 4 грудня.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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