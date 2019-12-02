Голос Америки: Як Трамп відреагував на інтерв'ю Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп прокоментував інтерв'ю Володимира Зеленського у своєму твіттері. Він наголосив, що український президент підтвердив, що не розмовляв з ним у дусі "ви мені, а я вам". Президент США також зауважив, що це мало б покласти край справі щодо імпічменту, яку ведуть демократи.

Також у випуску:

За словами аналітиків, європейських лідерів непокоїть, що може сказати чи зробити у ході саміту НАТО президент США Дональд Трамп.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп та його адвокати не братимуть участі у слуханнях щодо імпічменту 4 грудня.