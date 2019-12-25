Голос Америки: Как Трамп поздравлял американцев с Рождеством

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией обратились к американцам с традиционным поздравлением. Они особенно благодарны людям, которые не скупятся на добро и сопереживание, а также военным.

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