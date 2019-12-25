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      Голос Америки: Как Трамп поздравлял американцев с Рождеством

      Голос Америки 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией обратились к американцам с традиционным поздравлением. Они особенно благодарны людям, которые не скупятся на добро и сопереживание, а также военным.

      Также в выпуске:

      В Лас-Вегасе пожарные устроили Рождество с подарками для семьи, которая недавно потеряла все в огне. Именно эти пожарные пытались спасти дом семьи Маршалов.

      В США 65-летний мужчина ворвался в банк и забрал всю наличность, а потом вышел на улицу и начал разбрасывать деньги, выкрикивая "Счастливого Рождества".

      В американской "Стране чудес" предлагают найти девять оленей.

      Причины бессонницы и эффективные способы уснуть быстро
      25 декабря
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      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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