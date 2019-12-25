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      Голос Америки: Як Трамп вітав американців з Різдвом

      Голос Америки 44 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією звернулися до американців із традиційним привітанням. Вони особливо подякували людям, які не скупляться на добро та співпереживання, а також військовим.

      Також у випуску:

      У Лас-Вегасі пожежники влаштували Різдво з подарунками для родини, яка нещодавно втратила усе у вогні. Саме ці вогнеборці намагалися врятувати оселю родини Маршалів.

      У США 65-річний чоловік увірвався до банку і забрав усю готівку, а потім вийшов на вулицю й почав розкидати гроші, викрикуючи "Щасливого Різдва".

      В американській "Країні чудес" пропонують знайти дев'ять оленів.

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      25 грудня
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      Теги: Новини політики Голос Америки Новини США Дональд Трамп
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