Голос Америки: Как Украина может способствовать расследованию катастрофы МАУ в Иране
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина может сыграть важную дипломатическую миссию в расследовании трагедии катастрофы самолет МАУ. Ведь США и Канада не имеют дипломатических отношений с Ираном, в котором произошла авиакатастрофа. У Украины же не только есть посольство в Тегеране, но и опытные эксперты. Такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Также в выпуске:
Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет создать международную коалицию по расследованию обстоятельств авикатастрофы самолета МАУ в Иране.
Государственный секретарь США Майкл Помпео озвучил позицию Штатов относительно авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
США вводят дополнительные санкции против Ирана из-за атаки на американские военные базы в Ираке и союзные войска.
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