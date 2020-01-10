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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Голос Америки: Как Украина может способствовать расследованию катастрофы МАУ в Иране

      Голос Америки 16 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина может сыграть важную дипломатическую миссию в расследовании трагедии катастрофы самолет МАУ. Ведь США и Канада не имеют дипломатических отношений с Ираном, в котором произошла авиакатастрофа. У Украины же не только есть посольство в Тегеране, но и опытные эксперты. Такое мнение высказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

      Также в выпуске:

      Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет создать международную коалицию по расследованию обстоятельств авикатастрофы самолета МАУ в Иране.

      Государственный секретарь США Майкл Помпео озвучил позицию Штатов относительно авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

      США вводят дополнительные санкции против Ирана из-за атаки на американские военные базы в Ираке и союзные войска.

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      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Канада Новости США Голос Америки
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