23:40
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, сьогодні
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Голос Америки
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Голос Америки: Як Україна може сприяти розслідуванню катастрофи МАУ в Ірані

      Голос Америки 70 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна може відіграти важливу дипломатичну місію у розслідуванні трагедії падіння літак МАУ. Адже США та Канада не мають дипломатичних відносин з Іраном, у якому сталася авіакатастрофа. Україна ж не лише має посольство у Тегерані, але й досвідчених експертів. Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

      Також у випуску: 

      Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче створити міжнародну коаліцію з розслідування обставин авікатастрофи літака МАУ в Ірані.

      Державний секретар США Майкл Помпео озвучив позицію Штатів щодо авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані.

      США запроваджують додаткові санкції проти Ірану через атаку на американські військові бази в Іраку та союзні війська.

      СБУ назвала дві версії катастрофи літака МАУ в Ірані
      сьогодні
      5842
      Теги: Новини України Канада Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Голос Америки Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 38321
      сьогодні , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 224
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      451
      сьогодні , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 414
      сьогодні , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 664
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук