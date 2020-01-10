Голос Америки: Як Україна може сприяти розслідуванню катастрофи МАУ в Ірані

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Україна може відіграти важливу дипломатичну місію у розслідуванні трагедії падіння літак МАУ. Адже США та Канада не мають дипломатичних відносин з Іраном, у якому сталася авіакатастрофа. Україна ж не лише має посольство у Тегерані, але й досвідчених експертів. Таку думку висловив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також у випуску: Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче створити міжнародну коаліцію з розслідування обставин авікатастрофи літака МАУ в Ірані. Державний секретар США Майкл Помпео озвучив позицію Штатів щодо авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані. США запроваджують додаткові санкції проти Ірану через атаку на американські військові бази в Іраку та союзні війська.