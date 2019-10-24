Голос Америки: Как Украине использовать повышенное внимание в США в свою пользу
В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты рассказали, как расследование в Вашингтоне влияет на поддержку США Украины и может ли Киев воспользоваться этим кризисом в свою пользу.
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Самые свежие детали в рамках процедуры импичмента в США.
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