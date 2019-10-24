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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Голос Америки: Как Украине использовать повышенное внимание в США в свою пользу

      Голос Америки 4 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты рассказали, как расследование в Вашингтоне влияет на поддержку США Украины и может ли Киев воспользоваться этим кризисом в свою пользу.

      Также в выпуске:

      Самые свежие детали в рамках процедуры импичмента в США.

      Из-за пожара в Калифорнии обесточены сотни тысяч домов.

      Почему к борьбе с лесными пожарами привлекают коз?

      blog_ava
      Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины
      24 октября
      1493
      Теги: Голос Америки
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