Голос Америки: Как Украине использовать повышенное внимание в США в свою пользу

В свежем выпуске "Голоса Америки" – эксперты рассказали, как расследование в Вашингтоне влияет на поддержку США Украины и может ли Киев воспользоваться этим кризисом в свою пользу.

Также в выпуске: Самые свежие детали в рамках процедуры импичмента в США. Из-за пожара в Калифорнии обесточены сотни тысяч домов. Почему к борьбе с лесными пожарами привлекают коз?