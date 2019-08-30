Голос Америки: Как Украине не потерять военную помощь США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские конгрессмены и влиятельные законодатели осудили попытки администрации Трампа замедлить предоставление военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Как Украине не потерять военную помощь США "Голосу Америки" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

Также в выпуске: Жители штата Флорида готовятся к урагану "Дориан". Из-за урагана Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где, в частности, мог встретиться с Владимиром Зеленским. Украинская "Бабочка" на фестивале "Горящий человек".

Источник: 24 канал