Голос Америки: Как Украине не потерять военную помощь США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские конгрессмены и влиятельные законодатели осудили попытки администрации Трампа замедлить предоставление военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Как Украине не потерять военную помощь США "Голосу Америки" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.
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Источник: 24 канал
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