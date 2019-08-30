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      Голос Америки: Як Україні не втратити військову допомогу США

      Голос Америки 70 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські конгресмени та впливові законодавці засудили спроби адміністрації Трампа уповільнити надання військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. Як Україні не втратити військову допомогу США "Голосу Америки" розповів посол України в США Валерій Чалий.

      Також у випуску:

      Жителі штату Флорида готуються до урагану "Доріан".

      Через ураган Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де, зокрема, міг зустрітися з Володимиром Зеленським.

      Український "Метелик" на фестивалі "Палаюча людина".

      blog_ava
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      30 серпня
      19050
      Теги: Новини України Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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