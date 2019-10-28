Голос Америки: Как украинские герои бежали марафон в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" в Вашингтоне наши бойцы приняли участие в традиционном забеге. Ежегодно на него съезжается 30 тысяч человек. Его устраивают уже 44 раз, и последние четыре года с участием украинцев. Эти ветераны во время войны получили тяжелые ранения, некоторым ампутировали конечности.

Также в выпуске: Бывший чиновник администрации Дональда Трампа не явился свидетельствовать в Конгресс.