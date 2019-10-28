Голос Америки: Как украинские герои бежали марафон в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" в Вашингтоне наши бойцы приняли участие в традиционном забеге. Ежегодно на него съезжается 30 тысяч человек. Его устраивают уже 44 раз, и последние четыре года с участием украинцев. Эти ветераны во время войны получили тяжелые ранения, некоторым ампутировали конечности.
Также в выпуске:
Бывший чиновник администрации Дональда Трампа не явился свидетельствовать в Конгресс.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в финансовом комитете: подробностисегодня , 00:17
-
Главные новости 28 октября: ситуация в Золотом с "Азовом" и итоги газовых переговоров28 октября , 22:15
-
Дипломаты Японии прокомментировали наряды Елены Зеленской на интронизации императора28 октября , 21:33
Комментарии