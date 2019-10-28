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      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Как украинские герои бежали марафон в США

      Голос Америки 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" в Вашингтоне наши бойцы приняли участие в традиционном забеге. Ежегодно на него съезжается 30 тысяч человек. Его устраивают уже 44 раз, и последние четыре года с участием украинцев. Эти ветераны во время войны получили тяжелые ранения, некоторым ампутировали конечности.

      Также в выпуске:

      Бывший чиновник администрации Дональда Трампа не явился свидетельствовать в Конгресс.

      blog_ava
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      28 октября
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      Теги: Война на Донбассе Новости США Голос Америки
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