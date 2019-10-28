Голос Америки: Як українські герої бігли марафон у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у Вашингтоні наші бійці узяли участь у традиційному забігу. Щороку на нього з'їжджається 30 тисяч людей. Його влаштовують уже 44 раз, і останні чотири роки за участю українців. Ці ветерани під час війни зазнали тяжких поранень, декому ампутували кінцівки.
Також у випуску:
Колишній посадовець адміністрації Дональда Трампа не з'явився свідчити у Конгрес.
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