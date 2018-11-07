Голос Америки. Как украинское сообщество вливает на политику в США

Как Дональд Трамп отреагировал на промежуточные результаты выборов в Конгресс США.

В свежем выпуске "Голос Америки" – американский штат Колорадо получил нового губернатора-демократа украинского происхождения Джареда Полиса. Еще одним избранным чиновником с украинскими корнями стал миллиардер-демократ Джей Прицкер.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter