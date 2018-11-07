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      Голос Америки. Как украинское сообщество вливает на политику в США

      Голос Америки 24 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – американский штат Колорадо получил нового губернатора-демократа украинского происхождения Джареда Полиса. Еще одним избранным чиновником с украинскими корнями стал миллиардер-демократ Джей Прицкер.

      Также в выпуске:

      Как Дональд Трамп отреагировал на промежуточные результаты выборов в Конгресс США.

      Теги: Новости политики Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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