Голос Америки. Как украинское сообщество вливает на политику в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – американский штат Колорадо получил нового губернатора-демократа украинского происхождения Джареда Полиса. Еще одним избранным чиновником с украинскими корнями стал миллиардер-демократ Джей Прицкер.
Также в выпуске:
Как Дональд Трамп отреагировал на промежуточные результаты выборов в Конгресс США.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии