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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. Як українська спільнота вливає на політику в США

      Голос Америки 91 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – американський штат Колорадо отримав нового губернатора-демократа українського походження Джареда Поліса. Ще одним обраним чиновником з українським корінням став мільярдер-демократ Джей Пріцкер.

      Також у випуску: 

      Як Дональд Трамп відреагував на проміжні результати виборів до Конгресу США. 

      Теги: Новини політики Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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