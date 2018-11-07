Голос Америки. Як українська спільнота вливає на політику в США
У свіжому випуску "Голос Америки" – американський штат Колорадо отримав нового губернатора-демократа українського походження Джареда Поліса. Ще одним обраним чиновником з українським корінням став мільярдер-демократ Джей Пріцкер.
Також у випуску:
Як Дональд Трамп відреагував на проміжні результати виборів до Конгресу США.
Джерело: 24 канал
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