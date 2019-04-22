Голос Америки: Как в будущем будут развиваться отношения между Украиной и США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с фактической победой на президентских выборах. Он заявил, что Штаты по-прежнему будут сотрудничать с Украиной и поддерживать ее суверенитет.
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Источник: 24 канал
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