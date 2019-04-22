Голос Америки: Как в будущем будут развиваться отношения между Украиной и США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с фактической победой на президентских выборах. Он заявил, что Штаты по-прежнему будут сотрудничать с Украиной и поддерживать ее суверенитет.

Также в выпуске: Дональд Трамп поздравляет Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Международные наблюдатели заявили, что второй тур президентских выборов в Украине соответствовал международным стандартам. Какая реформа подпитает экономику уже сегодня – эксперт. Что говорят украинцы, которые проживают в США, о победе Зеленского.

Источник: 24 канал