Голос Америки: Як у майбутньому розвиватимуться відносини між Україною та США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – президент США Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з фактичною перемогою на президентських виборах. Він заявив, що Штати і надалі будуть співпрацювати з Україною та підтримувати її суверенітет.
Також у випуску:
Дональд Трамп вітає Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента України.
Міжнародні спостерігачі заявили, що другий тур президентських виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам.
Яка реформа підживить економіку вже сьогодні – експерт.
Що говорять українці, які проживають у США, про перемогу Зеленського.
Джерело: 24 канал
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