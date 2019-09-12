Голос Америки: Как в США чествовали жертв трагедии 11 сентября

В свежем выпуске "Голоса Америки" – 18 лет назад почти 3 тысячи человек погибли в США из-за ряда террористических нападений. Американцы собирались возле мемориального комплекса на месте двух башен-близнецов, чтобы почтить память погибших минутой молчания и чтением перечня имен. В церемонии приняли участие президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания.

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