Голос Америки: Як у США вшановували жертв трагедії 11 вересня

У свіжому випуску "Голосу Америки" – 18 років тому майже 3000 людей загинуло в США через низку терористичних нападів. Американці збиралися біля меморіального комплексу на місці двох башт-близнюків, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та читанням переліку імен. У церемонії взяли участі і президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія.

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