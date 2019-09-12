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      Голос Америки: Як у США вшановували жертв трагедії 11 вересня

      Голос Америки Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – 18 років тому майже 3000 людей загинуло в США через низку терористичних нападів. Американці збиралися біля меморіального комплексу на місці двох башт-близнюків, щоб вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та читанням переліку імен. У церемонії взяли участі і президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія.

      Також у випуску:

      Сенатори США заявили, що вони очікують, що Конгрес своїм рішенням поновить надання 250 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні, якщо Трамп це заблокує.

      Трамп звільнив свого радника Джона Болтона через низку його позицій, які не подобаються президенту США.

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп Жертви Теракти 11 вересня
      Джерело: 24 канал
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