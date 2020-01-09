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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Голос Америки: как в США реагируют на авиакатастрофу МАУ в Иране

      Голос Америки 162 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщили, что украинский самолет МАУ ошибочно сбил Иран. А президент страны Дональд Трамп заявил, что "кто-то мог сделать ошибку". А вот в возможность механической неисправности он не верит.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, который потерпел крушение близ аэропорта Тегерана, ошибочно сбил Иран.

      В аэропорту "Борисполь" обустроили мемориал памяти погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране.

       

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      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости США Голос Америки Дональд Трамп
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