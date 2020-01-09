Голос Америки: как в США реагируют на авиакатастрофу МАУ в Иране
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщили, что украинский самолет МАУ ошибочно сбил Иран. А президент страны Дональд Трамп заявил, что "кто-то мог сделать ошибку". А вот в возможность механической неисправности он не верит.
Также в выпуске:
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, который потерпел крушение близ аэропорта Тегерана, ошибочно сбил Иран.
В аэропорту "Борисполь" обустроили мемориал памяти погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Самолет МАУ в Иране сбили две российские ракеты: подтвержденное видео американских СМИ9 января , 23:33
-
Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Баканова9 января , 22:41
-
Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото9 января , 21:41
Комментарии