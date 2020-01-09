Голос Америки: как в США реагируют на авиакатастрофу МАУ в Иране

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщили, что украинский самолет МАУ ошибочно сбил Иран. А президент страны Дональд Трамп заявил, что "кто-то мог сделать ошибку". А вот в возможность механической неисправности он не верит.

Также в выпуске: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет, который потерпел крушение близ аэропорта Тегерана, ошибочно сбил Иран. В аэропорту "Борисполь" обустроили мемориал памяти погибшим в авиакатастрофе МАУ в Иране.