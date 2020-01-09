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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Голос Америки: Як у США реагують на авіакатастофу МАУ в Ірані

      Голос Америки 94 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ з посиланням на свої джерела в Пентагоні повідомили, що український літак МАУ помилково збив Іран. А президент країни Дональд Трамп заявив, що "хтось міг зробити помилку". Натомість у можливість механічної несправності він не вірить.

      Також у випуску: 

      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак, який зазнав катастрофи біля аеропорту Тегерану, помилково збив Іран.

      У аеропорті "Бориспіль" облаштували меморіал пам'яті загиблим в авіакатастрофі МАУ в Ірані.

       

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      Теги: Голос Америки Новини США Новини України Дональд Трамп Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран
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