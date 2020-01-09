Голос Америки: Як у США реагують на авіакатастофу МАУ в Ірані
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ з посиланням на свої джерела в Пентагоні повідомили, що український літак МАУ помилково збив Іран. А президент країни Дональд Трамп заявив, що "хтось міг зробити помилку". Натомість у можливість механічної несправності він не вірить.
Також у випуску:
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак, який зазнав катастрофи біля аеропорту Тегерану, помилково збив Іран.
У аеропорті "Бориспіль" облаштували меморіал пам'яті загиблим в авіакатастрофі МАУ в Ірані.
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