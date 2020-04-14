Голос Америки: Как в США реагируют на лесные пожары неподалеку от Чернобыля

В свежем выпуске "Голоса Америки" – лесные пожары в Чернобыльской зоне стали предметом обсуждения в западных медиа. В частности, там сообщают об определенном росте уровня радиации из-за пожара. Издание The Hill со ссылкой на негосударственную организацию Greenpeace пишет, что в начале апреля, когда пожары только начинались, украинская власть во много раз преуменьшала масштабы возгораний.

Також у випуску: Президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають різні погляди на те, коли країна може почати знімати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.