Голос Америки: Как в США реагируют на лесные пожары неподалеку от Чернобыля
В свежем выпуске "Голоса Америки" – лесные пожары в Чернобыльской зоне стали предметом обсуждения в западных медиа. В частности, там сообщают об определенном росте уровня радиации из-за пожара. Издание The Hill со ссылкой на негосударственную организацию Greenpeace пишет, что в начале апреля, когда пожары только начинались, украинская власть во много раз преуменьшала масштабы возгораний.
Також у випуску:
Президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають різні погляди на те, коли країна може почати знімати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.
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