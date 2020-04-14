Голос Америки: Як у США реагують на лісові пожежі неподалік Чорнобиля

У свіжому випуску "Голосу Америки" – лісові пожежі у Чорнобильській зоні стали предметом обговорення у західних медіа. Зокрема, там повідомляють про певне зростання рівня радіації через займання. Видання The Hill з посиланням на недержавну організацію Greenpeace пише, що на початку квітня, коли пожежі лише починалися, українська влада в багато разів применшувала масштаби загорянь.

Також у випуску: Президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають різні погляди на те, коли країна може почати знімати обмеження, запроваджені, аби запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.