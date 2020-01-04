Голос Америки: Как в США реагируют на ликвидацию иранского генерала
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американцы ракетами обстреляли аэропорт в столице Ирака Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Республиканцы и сторонники Трампа одобряют операцию по его ликвидации, но лидеры демократов и республиканцев выразили свое недовольство таким решительным шагом. Мнения рядовых граждан также разделились по этому вопросу.
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Власть усиливает меры безопасности в американских городах и посольствах США на Ближнем Востоке на фоне опасений о возможном усилении угрозы теракта.
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