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      Голос Америки: Как в США реагируют на ликвидацию иранского генерала

      Голос Америки 46 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американцы ракетами обстреляли аэропорт в столице Ирака Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Республиканцы и сторонники Трампа одобряют операцию по его ликвидации, но лидеры демократов и республиканцев выразили свое недовольство таким решительным шагом. Мнения рядовых граждан также разделились по этому вопросу.

      Также в выпуске:

      Власть усиливает меры безопасности в американских городах и посольствах США на Ближнем Востоке на фоне опасений о возможном усилении угрозы теракта.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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      Теги: Дональд Трамп Иран Ирак Новости США Голос Америки
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