Голос Америки: Як у США реагують на ліквідацію іранського генерала
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді, внаслідок чого загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Республіканці та прихильники Трампа схвалюють операцію з його ліквідації, натомість лідери демократів та республіканців висловили своє незадоволення таким рішучим кроком. Думки пересічних громадян також розділилися щодо цього питання.
Також у випуску:
Влада посилює заходи безпеки в американських містах і посольствах США на Близькому Сході на тлі побоювань про можливе посилення загрози теракту.
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