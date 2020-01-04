Голос Америки: Як у США реагують на ліквідацію іранського генерала

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді, внаслідок чого загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Республіканці та прихильники Трампа схвалюють операцію з його ліквідації, натомість лідери демократів та республіканців висловили своє незадоволення таким рішучим кроком. Думки пересічних громадян також розділилися щодо цього питання.

Також у випуску: Влада посилює заходи безпеки в американських містах і посольствах США на Близькому Сході на тлі побоювань про можливе посилення загрози теракту.