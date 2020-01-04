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      Голос Америки: Як у США реагують на ліквідацію іранського генерала

      Голос Америки 24 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американці ракетами обстріляли аеропорт у столиці Іраку Багдаді, внаслідок чого загинув іранський генерал Касем Сулеймані. Республіканці та прихильники Трампа схвалюють операцію з його ліквідації, натомість лідери демократів та республіканців висловили своє незадоволення таким рішучим кроком. Думки пересічних громадян також розділилися щодо цього питання.

      Також у випуску:

      Влада посилює заходи безпеки в американських містах і посольствах США на Близькому Сході на тлі побоювань про можливе посилення загрози теракту. 

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      Теги: Голос Америки Новини США Ірак Іран Дональд Трамп
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