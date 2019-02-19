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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Голос Америки: Как в США реагируют на решение Трампа о чрезвычайном положении

      Голос Америки 3 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – 16 американских штатов подали в суд с требованием заблокировать решение Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны, что даст возможность привлечь дополнительные средства для строительства стены на границе с Мексикой без соответствующего одобрения Конгресса.

      Также в выпуске:

      Сенатор Берни Сандерс заявил о своей готовности принять участие в президентских выборах в 2020 году.

      На Крюковском вагоностроительном заводе завершают работу над локомотивами американской корпорации General Electric.

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      Теги: Голос Америки
      Источник: 24 канал
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