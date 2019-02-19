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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Голос Америки: Як у США реагують на рішення Трампа про надзвичайний стан

      Голос Америки 6 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – 16 американських штатів подали до суду з вимогою заблокувати рішення Трампа ввести режим надзвичайного стану на південному кордоні країни, що дасть можливість залучити додаткові кошти для будівництва стіни на кордоні з Мексикою без відповідного схвалення Конгресу.

      Також у випуску: 

      Сенатор Берні Сандерс заявив про свою готовність взяти участь у президентських виборах у 2020 році.

      На Крюківському вагонобудівному заводі завершують роботу над локомотивами американської корпорації General Electric.

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      Теги: Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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