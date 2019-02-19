Голос Америки: Як у США реагують на рішення Трампа про надзвичайний стан
У свіжому випуску "Голосу Америки" – 16 американських штатів подали до суду з вимогою заблокувати рішення Трампа ввести режим надзвичайного стану на південному кордоні країни, що дасть можливість залучити додаткові кошти для будівництва стіни на кордоні з Мексикою без відповідного схвалення Конгресу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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