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      Голос Америки: Как Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Трампом

      Голос Америки 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Владимир Зеленский на вопрос корреспондентов о телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом в июле 2019 года ответил, что шантажа не будет.

      Также в выпуске:

      Вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов обнародовать стенограммы собственных разговоров с Президентом Украины.

      Сейчас партии в США внимательно изучают слова Президента Украины, а главное какими будут его действия по расследованию против Байдена.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Голос Америки
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