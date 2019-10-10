Голос Америки: Как Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Трампом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Владимир Зеленский на вопрос корреспондентов о телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом в июле 2019 года ответил, что шантажа не будет.
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов обнародовать стенограммы собственных разговоров с Президентом Украины.
Сейчас партии в США внимательно изучают слова Президента Украины, а главное какими будут его действия по расследованию против Байдена.
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