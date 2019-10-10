Голос Америки: Как Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Трампом

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Владимир Зеленский на вопрос корреспондентов о телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом в июле 2019 года ответил, что шантажа не будет.

Также в выпуске: Вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов обнародовать стенограммы собственных разговоров с Президентом Украины. Сейчас партии в США внимательно изучают слова Президента Украины, а главное какими будут его действия по расследованию против Байдена.