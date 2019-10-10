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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Голос Америки: Як Зеленський прокоментував телефонну розмову з Трампом

      Голос Америки 20 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент Володимир Зеленський на запитання кореспондентів про телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом у липні 2019 року відповів, що шантажу не буде.

      Також у випуску:

      Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що готовий оприлюднити стенограми власних розмов з Президентом України.

      Зараз партії у США уважно вивчають слова Президента України, а головне якими будуть його дії щодо розслідування проти Байдена.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Голос Америки
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