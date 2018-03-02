Голос Америки. Как жители города в Калифорнии защищаются от глобализации

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – город, где нет больших сетевых магазинов и не строят дома, выше второго этажа. Как несколько тысяч человек в горах Калифорнии пытаются оградить себя от негативного влияния цивилизации и сохранить особую древнюю энергетику.

Также в выпуске: Американские законодатели положительно отреагировали на решение Белого Дома продать Украину ракеты "Джавелин" и переносные пусковые комплексы к ним общей стоимостью до 47 миллионов долларов. Решение Госдеп принял в тот же день, когда Владимир Путин представил новую ядерное оружие, которое потенциально может добраться США.