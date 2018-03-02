Голос Америки. Як жителі міста в Каліфорнії захищаються від глобалізації

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – місто, де немає великих мережевих магазинів і не зводять будинки, вище другого поверху. Як кілька тисяч людей у горах Каліфорнії намагаються відгородити себе від негативного впливу цивілізації і зберегти особливу древню енергетику.

Також у випуску: Американські законодавці схвально відреагували на рішення Білого Дому продати Україні ракети "Джавелін" та переносні пускові комплекси до них загальною вартістю до 47 мільйонів доларів. Рішення Держдеп ухвалив в той же день, коли Володимир Путін представив новітню ядерну зброю, яка потенційно може дістатися США.