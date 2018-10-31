Голос Америки. Какая атмосфера царит незадолго до промежуточных выборов в США
В свежем выпуске "Голос Америки" – Демократическая и Республиканская партии сейчас беспокоятся только о выборах, а потому агитируют как могут. Дональд Трамп в поддержку республиканцев начинает недельную кампанию в восьми штатах, где делает акцент на своей решимости в вопросах эмиграции.
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На кладбище Конгресса в Вашингтоне состоялся "Забег мертвецов".
Источник: 24 канал
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