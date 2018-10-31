Голос Америки. Якою є атмосфера незадовго до проміжних виборів у США

У свіжому випуску "Голос Америки" – Демократична та Республіканська партії нині турбуються лише про вибори, а тому агітують як можуть. Дональд Трамп на підтримку Республіканців починає тижневу кампанію у восьми штатах, де робить акцент на свою рішучість щодо питань еміграції.

Також у випуску: На кладовищі Конгресу у Вашингтоні відбувся "Забіг мерців".