Голос Америки. Якою є атмосфера незадовго до проміжних виборів у США
У свіжому випуску "Голос Америки" – Демократична та Республіканська партії нині турбуються лише про вибори, а тому агітують як можуть. Дональд Трамп на підтримку Республіканців починає тижневу кампанію у восьми штатах, де робить акцент на свою рішучість щодо питань еміграції.
Також у випуску:
На кладовищі Конгресу у Вашингтоні відбувся "Забіг мерців".
Джерело: 24 канал
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