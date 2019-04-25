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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Голос Америки: Какие первые шаги предложили сделать Зеленскому эксперты из США

      Голос Америки 25 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские обозреватели оценили шансы Зеленского противостоять Путину и проанализировали, какие ошибки Порошенко ему не стоит повторять. Эксперты также посоветовали новоизбранному президенту, какие шаги стоит осуществить прежде всего.

      Также в выпуске:

      В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за указа Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям ОРДЛО.

      Facebook может заплатить до пяти миллиардов долларов штрафа за утечку личных данных пользователей.

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      Теги: Новости США Новости Украины Владимир Зеленский Голос Америки
      Источник: 24 канал
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