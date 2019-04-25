Голос Америки: Какие первые шаги предложили сделать Зеленскому эксперты из США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские обозреватели оценили шансы Зеленского противостоять Путину и проанализировали, какие ошибки Порошенко ему не стоит повторять. Эксперты также посоветовали новоизбранному президенту, какие шаги стоит осуществить прежде всего.
Также в выпуске:
В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за указа Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям ОРДЛО.
Facebook может заплатить до пяти миллиардов долларов штрафа за утечку личных данных пользователей.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии